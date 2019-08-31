2019-08-31T13:03:04+03:00
Происшествия

Две аварии с пострадавшими произошли в Красноярске

Одна на Семафорной, другая – на Дубровинского
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Две аварии с пострадавшими произошли в Красноярске. Фото: Анна ИвановаДве аварии с пострадавшими произошли в Красноярске. Фото: Анна Иванова
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Две аварии с пострадавшими произошли в Красноярске сегодня, 31 августа. Первая – на улице Дубровинского, там около 13 часов столкнулись три автомобиля – «Мазда», «Ниссан» и «БМВ». По предварительным данным «Ниссан» на огромной скорости ехал со стороны Николаевского моста и в попытке обогнать «БМВ, врезался в него. Тот отлетел и сломал столб, а «Ниссан» откинуло на встречу, где находилась «Мазда». Очевидцы говорят, что в одной из машин находился 11 летний ребенок, у него сломан нос и выбит зуб.

Вторая авария зафиксирована на улице Семафорной около 14 часов дня в районе остановке «Библиотека». Здесь столкнулись четыре автомобиля. Сломан фонарный столб. Очевидцы сообщили "Комсомольской правде"-Красноярск: есть пострадавшие, на месте была «Скорая». Дорожные полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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