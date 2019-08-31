2019-08-31T12:40:05+03:00
Происшествия

В Хакасии обиженный на судьбу подросток проколол колеса у 14 машин

Приехал из села в город и попал под статью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Хакасии обиженный на судьбу подросток проколол колеса у 14 машинВ Хакасии обиженный на судьбу подросток проколол колеса у 14 машинФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хакасии обиженный на судьбу подросток проколол колеса у 14 автомобилей. Случилось это накануне ночью, 30 августа. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции, 15-летний житель села Усть-Есь Аскизского района приехала в Абакан в гости к своим родственникам.

Видимо, отмечая встречу, молодой человек изрядно выпил. Под действием алкоголя вышел во двор многоэтажки с ножом и принялся резать колеса у иномарок. От звуков сигнализации проснулись владельцы, вызвали полицию. Вредителя задержали.

- Полицейским подросток объяснил свой поступок тем, что таким образом он пытался выместить злость и неудовлетворенность собственной жизнью, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время с подростком и его родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Молодого человека привлекут к ответственности. А родителям придется компенсировать ущерб за порезанные колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители села в Красноярском крае намерены сорвать вырубку 37 гектаров хвойного леса
«Наши люди проводку не меняют»: МЧС Красноярска рассказали о визитах мошенников
Две аварии с пострадавшими произошли в Красноярске
Не берете взятку? Получите премию: в Красноярске наградили честных полицейских
В Красноярске пройдет конкурс красоты для тех, кому 50+
В Красноярске из окна офиса выбросили сейф
Проектировать метро в Красноярске будут местные архитекторы за 995 миллионов рублей
В Красноярске пропал работник автомойки с татуировкой группы крови
В Красноярске злостный алиментщик напал на судебного пристава
В Красноярске в офисе «Россети Сибирь» прошли обыски
Спасшиеся из лесных пожаров в Красноярском крае медведи массово устремились на Алтай
В Красноярском крае электрика отправили монтировать линию и не отключили ток
Двоим красноярцам поставили диагноз ВИЧ прямо на улице
Сетчатые клетки с камнями установили на бульваре Менжинского в Красноярске
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов
В новый учебный год с подарками от «Комсомольской правды»
Рассказываем, каким новым мелодиям научили красноярский Биг-Бен