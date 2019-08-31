СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-31T12:40:05+03:00

В Хакасии обиженный на судьбу подросток проколол колеса у 14 машин Фото: Мария ЛЕНЦ

Приехал из села в город и попал под статью

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В Хакасии обиженный на судьбу подросток проколол колеса у 14 автомобилей. Случилось это накануне ночью, 30 августа. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции, 15-летний житель села Усть-Есь Аскизского района приехала в Абакан в гости к своим родственникам.

Видимо, отмечая встречу, молодой человек изрядно выпил. Под действием алкоголя вышел во двор многоэтажки с ножом и принялся резать колеса у иномарок. От звуков сигнализации проснулись владельцы, вызвали полицию. Вредителя задержали.

- Полицейским подросток объяснил свой поступок тем, что таким образом он пытался выместить злость и неудовлетворенность собственной жизнью, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время с подростком и его родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Молодого человека привлекут к ответственности. А родителям придется компенсировать ущерб за порезанные колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU