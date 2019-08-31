Не берете взятку? Получите премию: в Красноярске наградили честных полицейских

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-31T10:06:55+03:00

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В Красноярске наградили честных полицейских, которые не запятнали честь мундира и отказались от взяток, которые предлагали им нарушители закона. Премии своим подчиненным вручал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Заместителю начальника 2 межрайонного отдела УЭБиПК ГУ Сергею Криворученко некий предприниматель предложил 50 тысяч рублей в обмен на то, чтобы на него не заводили уголовное дело. А замначальнику 8 отдела УЭБиПК ГУ Константину Рыбакову владелец торговой точки пообещал 30 тысяч и попросил вернуть ему изъятый незаконный алкоголь.

Инспектор ДПС Березовского района Александр Трищенко во время дежурства остановил автомобиль, водитель ездил без страховки, нарушил миграционное законодательство. И решил откупиться от инспектора, подсунув 2 тысячи рублей. А вместо этого был доставлен в дежурную часть полиции.

Были повышены в звании начальник отдела полиции № 11 Красноярска Виктор Прокопьев, замначальника правового управления Главного управления Алексей Мельников и замначальника следственного управления «Красноярское» Александр Размышляев.

ИСТОЧНИК KP.RU