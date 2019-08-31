В Красноярске пройдет конкурс красоты для тех, кому 50+
В Красноярске пройдет конкурс красоты для мужчин и женщин в категории 50+. Он так и называется «Подиум зрелой красоты». Это социокультурный проект в рамках одноименного федерального движения, куда, помимо Красноярска, входят Москва, Петербург и Казань. Цель организаторов – поиск активных красноярцев старшего возраста, их поддержка в стремлении к интересной и насыщенной жизни.
Участниками проекта могут стать женщины и мужчины старше 50 лет с активной жизненной позицией. Организаторы проекта: главное управление соцзащиты администрации Красноярска и Дворец труда и согласия. Проект реализуется при поддержке мэра Сергея Еремна.
В состав экспертного совета вошли представители индустрии моды и красоты, культуры, социальной защиты. Проект пройдет в три этапа.
- Первый с 10 по 15 сентября – собеседование с конкурсантами и формирование команды участников.
- Второй с 21 по 27 сентября – обучение основам имиджа и стиля, истории моды, актерскому мастерству и другим.
- Третий этап пройдет 28 сентября, участники выступят на финальном показе в МВДЦ «Сибирь».
Участникам необходимо направить мотивационное письмо на электронный адрес: kachanova_ov@guszn.admkrsk.ru до 15 сентября 2019 года. Подробную информацию можно уточнить по телефону: 226-13-32.
ИСТОЧНИК KP.RU