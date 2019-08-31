СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-31T09:25:06+03:00

В Красноярске пройдет конкурс красоты для тех, кому 50+. Фото: сайт администрации города

Для мужчин и женщин с активной жизненной позицией

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В Красноярске пройдет конкурс красоты для мужчин и женщин в категории 50+. Он так и называется «Подиум зрелой красоты». Это социокультурный проект в рамках одноименного федерального движения, куда, помимо Красноярска, входят Москва, Петербург и Казань. Цель организаторов – поиск активных красноярцев старшего возраста, их поддержка в стремлении к интересной и насыщенной жизни.

Участниками проекта могут стать женщины и мужчины старше 50 лет с активной жизненной позицией. Организаторы проекта: главное управление соцзащиты администрации Красноярска и Дворец труда и согласия. Проект реализуется при поддержке мэра Сергея Еремна.

В состав экспертного совета вошли представители индустрии моды и красоты, культуры, социальной защиты. Проект пройдет в три этапа.

- Первый с 10 по 15 сентября – собеседование с конкурсантами и формирование команды участников.

- Второй с 21 по 27 сентября – обучение основам имиджа и стиля, истории моды, актерскому мастерству и другим.

- Третий этап пройдет 28 сентября, участники выступят на финальном показе в МВДЦ «Сибирь».

Участникам необходимо направить мотивационное письмо на электронный адрес: kachanova_ov@guszn.admkrsk.ru до 15 сентября 2019 года. Подробную информацию можно уточнить по телефону: 226-13-32.

ИСТОЧНИК KP.RU