Проектировать метро в Красноярске будут местные архитекторы за 995 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-31T08:19:10+03:00

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Проектировать метро в Красноярске будут местные архитекторы. Компания «ТИСИЗ» победила на торгах, запросив за работу почти в 2 раза меньше, чем конкуренты. Таким образом, согласно госконтракту, корректировка ранее разработанных проектов под современные стандарты обойдется бюджету в 995 миллионов рублей. Документацию специалисты пообещали изготовить до конца года.

Как рассказали 7 каналу руководитель компании Олег Митволь, заполучить контракт для него было делом престижа. Компания даже готова заняться строительством подземки в кредит и дешевле, чем конкуренты.

- Это будет самый современный в России метрополитен. Пока мы обсуждаем с руководством края именно вариант беспилотного метро. Это длинные трамваи беспилотные, которые будут выходить из-под земли и потом, возможно, эти трамваи будут уходить по трамвайным путям в другие районы города.

Добавим, что помощь в проектировании окажут китайские специалисты, опыт которых в этом направлении – 27 подземок в разных городах мира. И еще: до ноября красноярцы могут отправить в «ТИСИЗ» предложения, какими бы они хотели видеть станции метрополитена.

ИСТОЧНИК KP.RU