В Красноярске пропал работник автомойки с татуировкой группы крови

СЕГОДНЯ 07:57 2019-08-31T07:57:41+03:00

Мужчина ушел с работы, но дома так и не появился

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В Красноярске пропал работник автомойки. К поискам подключились волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск», они распространяют ориентировки в социальных сетях, принимают участие непосредственно в обследовании городских территорий.

Мужчину зовут Александр Юрченко, ему 36 лет. 25 августа он вышел с автомойки, которая находится на Дудинской, 3а. Около 15 часов дня позвонил домой, сказал, что скоро будет. Однако вскоре телефон стал недоступен, а дома он так и не появился.

Приметы Александры: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, короткие русые волосы. Из особых примет: на правой руке и в районе подмышки имеется большой шрам. На левом плече татуировка в виде узора, на груди татуировка с изображением пули и группой крови.

Был одет в черные спортивные штаны, темно синюю, почти чёрную футболку, черную олимпийку «NiKe». На голове черная кепка с надписью «Россия», на ногах серые носки и черные кроссовки «NiKe». С собой была черная небольшая сумочка с документами.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просьба позвонить по телефонам:

- (391) 224-25-07 – дежурная часть отдела полиции № 5 Красноярска

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU