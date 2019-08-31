СЕГОДНЯ 05:28 2019-08-31T05:28:52+03:00

Ему не понравилось, что она начала составлять протокол

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В Красноярске злостный алиментщик напал на судебного пристава. Инцидент произошел на минувшей неделе, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства. Гражданин имеет долг по алиментам перед своей семилетней дочерью в размере 290 тысяч рублей и добровольно выплачивать его не стремится.

Получив повестку, он явился в отдел судебных приставов и пояснил, почему уклоняется от своих обязанностей по содержанию ребенка. Однако когда пристав начала составлять протокол, мужчина рассвирепел, начал ругаться и возмущаться, а потом и вовсе ударил пристава два раза рукой в живот, причинив сильную физическую боль.

На должника завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Теперь ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU