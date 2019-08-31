СЕГОДНЯ 05:19 2019-08-31T05:19:36+03:00

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В Красноярске в офисе «Россети Сибирь» (ранее – МРСК Сибири) прошли обыски. Случилось это накануне утром, 30 августа. Оперативники из ГУЭП МВД России пришли в головной офис компании на улице Бограда, 144а, сообщает «ТВК-Красноярск».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/729195" frameborder="0"></iframe> В Красноярске в офисе «Россети Сибирь» прошли обыски.

Впрочем, как выяснилось, проблемы красноярских энергетиков связаны не с коррупцией, а со сделкой, которую они заключили с компанией «Омскэнерго» несколько лет назад. В конце 2015 года омичи задолжали красноярской компании почти 1,5 миллиарда рублей за потребленную электроэнергию. В свою очередь, «Россети» предложили им реструктуризировать долг и выплатить его по частям.

- Было предложено заключить соглашение о реструктуризации долга за счет оплаченной задолженности в рассрочку на 3 года, - пояснила директор по связям с общественностью «Россети Сибирь» Анастасия Гуливатенко. – Мы согласились, сделки были реализованы. Сейчас правоохранительные органы изучают обстоятельств заключения сделки. Ранее проверки прошли в омском нашем филиале.

ИСТОЧНИК KP.RU