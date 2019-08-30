2019-08-30T14:26:33+03:00
Происшествия

Двоим красноярцам поставили диагноз ВИЧ прямо на улице

Всего же проверили 96 человек
Ася ЖУКОВА
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Двоим красноярцам поставили диагноз ВИЧ прямо на улице.Двоим красноярцам поставили диагноз ВИЧ прямо на улице.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Двое красноярцев узнали, что у них ВИЧ, прямо на улице. Экспресс-тест на инфекцию, который провел Краевой Центр СПИД, прошли 96 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края. Все они пришли в мобильный пункт на Театральной площади.

В итоге три теста показали ВИЧ-положительный результат. Один человек был в курсе, что у него такой диагноз. Для остальных он оказался полной неожиданностью.

- Кроме того, специалисты Центра СПИД организовали индивидуальное консультирование и ответили на все интересующие вопросы, - добавляют в минздраве. – Главное было привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, донести до населения полную и достоверную информацию о путях заражения, а также выявление заболевания на ранних стадиях.

КОНКРЕТНО

Когда и где можно пройти экспресс-тест на ВИЧ?

- 11.09.2019 с 10:00 до 16:00 МВДЦ «Сибирь» на Авиаторов, 19;

- 12.09.2019 с 10:00 до 16:00 МВДЦ «Сибирь»;

- 13.09.2019 с 10:00 до 16:00 МВДЦ «Сибирь».

- 07.10.2019 с 12:00 до 15:00 автостоянка перед ТЦ «Красноярье» на Красрабе,120.

ИСТОЧНИК KP.RU

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