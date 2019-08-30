СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-30T13:24:16+03:00

Сетчатые клетки с камнями установили на бульваре Менжинского в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района.

Это габионы, популярные в ландшафтном дизайне элементы

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На бульваре Менжинского в Красноярске появились сетчатые конструкции, заполненные камнями. Это габионы, модные элементы декора в ландшафтном дизайне, рассказали в пресс-службе администрации Железнодорожного района.

Напомним, популярное место отдыха жителей улицы Копылова этим летом решили серьезно обновить. Повода два: 40-летие района и 15-летие самого бульвара. Здесь отремонтировали тротуары и лестницы, убрали старые цветники, обустроили пандусы, восстановили газоны, высадили «живую изгородь» из 90 кустов шиповника.

А в пятницу, 30 августа, начали монтировать 23 лавочки и урны. Малые архитектурные формы выполнили в виде габионов. Они прочны, долговечны, экологичны и довольно привлекательно выглядят.

- Бульвар меняется на глазах, - отмечают жители района. – Здесь всегда можно отдохнуть, прогуляться с ребенком или друзьями.

Подчеркнем, до завершения работ осталось совсем недолго. На следующей неделе обещают также установить две качели и домик-песочницу для детей, уложить мягкое прорезиненное покрытие под игровым комплексом «Корабль».

ИСТОЧНИК KP.RU