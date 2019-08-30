2019-08-30T12:57:37+03:00
Общество

ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов

Где их можно приобрести?
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ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов. Фото: предоставлено ВТБ.ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов. Фото: предоставлено ВТБ.
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Ко Дню Москвы ВТБ проводит эксклюзивную акцию по продаже памятных монет из драгоценных металлов с символикой столицы со скидкой до 45%.

В рамках предложения снижены цены на российские и иностранные памятные монеты, на которых изображены различные виды Москвы: Новодевичий и Новоспасский монастыри, Петровский путевой дворец, Ссудная казна, Исторический музей, Ярославский вокзал, Нескучный сад и другие.

Стоимость каждого изделия, участвующего в акции, варьируется от 1 950 до 12 600 рублей в зависимости от номинала и драгоценного метала, из которого сделана монета. При этом скидка на них составит от 10 до 45% процентов.

Приобрести юбилейные монеты на специальных условиях можно в любом отделении ВТБ, предварительно уточнив их наличие на официальном сайте банка. Клиенты могут также заказать доставку монет в наиболее удобный офис банка. Все изделия продаются с идентификационным сертификатом (паспортом) и в прозрачной капсуле. Количество монет, участвующих в акции, ограничено.

- В этом году нашей столице исполняется 872 года, в связи с чем ко Дню города мы решили провести акцию для продажи монет из драгоценных металлов. Приобрести ее могут не только наши клиенты, но и все желающие в любом офисе ВТБ. Памятная монета может стать хорошим подарком для жителей города и гостей Москвы, - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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