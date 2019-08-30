2019-08-30T12:37:08+03:00
Общество

Рассказываем, каким новым мелодиям научили красноярский Биг-Бен

И когда их можно будет услышать [видео]
Ася ЖУКОВА
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Каким новым мелодиям научили красноярский Биг-Бен?Каким новым мелодиям научили красноярский Биг-Бен?Фото: Мария ЛЕНЦ
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8 сентября главным часам Красноярска (в городе их давно прозвали Биг-Беном) исполняется 18 лет. В честь совершеннолетия куранты – а это проект знаменитого архитектора Арэга Демирханова – научили новым мелодиям.

В пятницу, 30 августа, их лично представил СМИ глава Красноярска Сергей Еремин. Для этого он пригласил журналистов и операторов прямо на крышу мэрии. Заметим, вид и звук оттуда – отличный. Предложил сыграть в «Угадай мелодию»: узнать песню и праздник, к которому она будет приурочена. С большинством справились с начальных нот.

Так, первую запустят в День знаний. Это шлягер Владимира Шаинского «Чему учат в школе». Он будет играть 1 и 2 сентября, поскольку праздничные линейки, напомним, перенесены на понедельник.

Красноярскому Биг-Бену 18 лет!.

9 мая прозвучит «День Победы», «Если с другом вышел в путь» - в День защиты детей, «Гимн» - в День России, «Мы верим твердо в героев спорта» - в день Универсиады (в Красноярске будут теперь отмечать его каждый год 2 марта) и перед большими спортивными мероприятиями.

Всего подготовили 30 композиций. В праздники определенную мелодию будут включать каждые три часа – с 9 утра до 9 вечера, то есть пять раз в день.

- Это станет нашей новой городской традицией, - отметил Сергей Еремин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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