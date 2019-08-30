2019-08-30T07:47:04+03:00
Происшествия

Это что за зверь? Красноярка обнаружила в колбасе странную личинку

И обратилась в СМИ
Ася ЖУКОВА
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Красноярка обнаружила в колбасе странную личинку. Фото: ТВК, Мария ЛЕНЦ.Красноярка обнаружила в колбасе странную личинку. Фото: ТВК, Мария ЛЕНЦ.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Небольшая рыжая личинка ползает прямо по тарелке. Такое видео прислала на ТВК жительница Красноярска. Женщина утверждает: личинку опасного вредителя – кожееда - обнаружила в батоне с печеночной колбасой одного из местных производителей.

- Купила в магазине. А, когда пришла домой и разрезала, нашла внутри насекомое. Пришлось обращаться к экспертам. Они выяснили: это личинки кожееда. Связалась с производителем, хотела решить вопрос миром, но никакой реакции не последовало. Тогда как я кормящая мать. Вдруг употребление этой колбасы будет иметь какие-то последствия для меня и для ребенка?! Я уже пожаловалась в Роспотребнадзор.

Между тем в компании сомневаются в правдивости ее слов. Более того, уверяют: женщина уже звонила им, требовала деньги. К тому же экспертизу проводили у нее дома, представители предприятия при этом не присутствовали. И последнее: в бумагах, представленных покупателем, есть несколько неточностей. К примеру, неверно указано название сети магазинов компании. Так была ли личинка? – задается вопросом производитель. И точно ли она из колбасы?

СПРАВКА «КП»

Многие виды кожееда – это вредители, повреждающие продукты (мясо, сыр, сухое молоко, рыбу, зерно). Об опасности для человека данных нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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