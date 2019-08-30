СЕГОДНЯ 06:38 2019-08-30T06:38:29+03:00

Почему развитие экономики Красноярского края будет связано с Таймыром. Фото: Вадим КОФМАН.

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Глава Красноярского края Александр Усс напрямую связал развитие региона в ближайшие годы с Таймыром. Об этом стало известно в ходе рабочего визита губернатора в Дудинку, где он провел совещание. В заседании приняли участие заместитель председателя правительства Анатолий Цыкалов, глава района Евгений Вершинин, а также представители муниципалитета.

Основными вопросами, о которых шла речь, был северный завоз и отопительный сезон. Кроме того, губернатор поставил задачу на перспективу – обеспечить людей на Таймыре развитой инфраструктурой, вести самый тщательный контроль за системами жизнеобеспечения.

По словам главы края, уже в ноябре ожидается принятие значимых федеральных инициатив. Они будут касаться, в том числе, повышения уровня качества жизни северян.

- Наши пожелания по этим инициативам выражаются в перечне необходимых социальных объектов и в дополнительном финансировании, они соответствующим образом оформлены. Развитие экономики Красноярского края в ближайшие годы будет связано с Таймыром, - подчеркнул Александр Усс.

Так, в Арктике планирует реализовать масштабные инвестпроекты «Норникеля», компаний «Северная звезда», «ВостокУголь» и «Нефтегазхолдинг». Они существенно повлияют как на развитие экономики, так и социальной сферы.

Например, освоение Пайяхского нефтяного месторождения создаст почти 4 тысячи новых рабочих мест. Часть средств от реализации проектов будет направлена на развитие социальной инфраструктуры Севера. К сведению, в районе уже возводят и ремонтируют школы, детские сады, жилые дома.

- В 2018-м году в поселке Носок построен интернат на 250 мест, в Хатанге завершен ремонт детского сада. В ближайшие время будет построена школа в поселке Хета на 100 мест. Работа продолжится в следующем году, - отметил глава края.

ИСТОЧНИК KP.RU