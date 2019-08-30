Грабли есть? Красноярцев попросили оставить на кладбище Бадалык свой инвентарь

СЕГОДНЯ 06:07 2019-08-30T06:11:11+03:00

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Грабли есть? Жителей Красноярска попросили привезти и оставить на кладбище Бадалык свой инвентарь для ухода за могилами. Грабли, ведра, метлы, тряпки и так далее.

Необычное предложение появилось на сайте городской администрации. Как выяснилось, на погосте решили устроить пункт бесплатного проката инвентаря. Для удобства самих посетителей. Чтобы каждый раз не тащили с собой те же грабли и тряпки. Не каждый же едет на личной машине или такси, многие добираются на автобусах. Предполагается, что одолжить метлу/ведро можно будет в пункте проката, а потом все надо будет вернуть на место.

- Поучаствовать в акции приглашаются все желающие, - говорят в департаменте горхозяйства. – Инвентарь не обязательно должен быть новым. Главное – в рабочем состоянии. Приглашаем сотрудничать и представителей коммерческих организаций. Если горожане откликнутся, опыт распространят и на другие кладбища.

КОНКРЕТНО

Инвентарь можно привезти к центральному входу кладбища Бадалык. Там находим кого-то из смотрителей и узнаем, где все оставить.

ИСТОЧНИК KP.RU