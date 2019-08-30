Красноярка придумала, как вернуть деньги от обманувшего ее мошенника

СЕГОДНЯ 05:39 2019-08-30T05:39:37+03:00

Красноярка придумала, как вернуть деньги с обманувшего ее шабашника. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Жительница Красноярска заставила вернуть деньги обманувшего ее строителя-шабашника. Об этом случае рассказали в пресс-службе Межмуниципального управления МВД России «Красноярское».

История начиналась банально. В начале августа женщина решила, что ей нужен подвал. Мастера, который выкопает, оборудует и сдаст все «под ключ», нашла в интернете. Ударили по рукам, заплатила больше 20 тысяч рублей. Но вопреки ожидаемому работа не закипела. В конце концов, мужчина и вовсе перестал выходить на связь.

Ни денег, ни подвала, что делать? Заказчице пришлось обратиться в полицию. В итоге кинувшего ее строителя вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска. Вскоре женщина получила обратно всю сумму. И теперь благодарит полицейских:

- Мошенник, обманувший меня, был найден сразу. Спасибо за оперативность и профессионализм!

ИСТОЧНИК KP.RU