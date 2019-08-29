2019-08-29T04:34:50+03:00
Общество

В Красноярске на месяц перекрывают улицу в центре города

Это связано с обустройством инженерных сетей для строящихся зданий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на месяц перекрывают улицу в центре городаВ Красноярске на месяц перекрывают улицу в центре городаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске более чем на месяц перекрывают одну из улиц в центре города. Речь идет об участке на улице Конституции СССР, которая проходит по берегу Качи. Автотранспорт не сможет передвигаться здесь в период с 28 августа по 7 октября.

Как пояснили в администрации города, это связано с устройством инженерных сетей к строящимся жилым домам на улице Ленина. Если точнее, перекрытия появятся:

- от здания № 22 на улице Ленина до мостового перехода через реку Качу, соединяющую Ленина и Белинского.

За этот период времени строители должны будут проложить отопительные и водопроводные сети к двум строящимся многоквартирных домам, а затем привести улицу и проезжую часть в порядок.

Добавим также, что в Красноярске завершается сезон ремонта дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Дороги ремонтируют с опережением графика, за исключением Глинки и Урванцева, по объективным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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