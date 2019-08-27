Раньше на месяц: дороги в Красноярске ремонтируют с опережением графика

Дороги в Красноярске ремонтируют с опережением графика. Об этом сообщает администрация города. Обычно дорожно-ремонтный сезон длится до октября, а в этом году большинство объектов будет сдана уже в сентябре.

Большая часть работ проводится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Проект реализуется уже третий год, нынче в список попали 30 улиц. На сегодняшний день работы уже завершены на девяти из них: на улицах Парашютная, Новосибирская, Курчатова, Карбышева, Чкалова, Революции, Пушкина, Спандаряна, 3 Августа, Краснодарская.

Активно идет работа на десяти участках: шесть из них ремонтируют, на четырех проводят оптимизацию дорожного движения и снижению мест концентрации ДТП. На этапе завершения улица Кутузова, там обустраивают тротуары, наносят разметку, устанавливают дорожно-знаковую информацию. На Мичурина также обустраивают технические тротуары, съезды к пешеходным переходам, устанавливают знаки и светофоры.

- Ремонт по улице Глинки, к сожалению, затянется. Это связано с непредвиденными работами по обеспечению водоотвода на участке от проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» до улицы Глинки, – сообщил руководитель МКУ «УДИБ» Евгений Петрюк.

Добавим, что ремонт на Урванцева идет в ускоренном режиме. Из-за того, что проводилась ревизия на теплосетях, подрядчик не смог приступить к работам по графику. Так что сейчас там меняют бортовые камни и фрезеруют покрытие проезжей части, понижают уровень дороги в местах пешеходных переходов, обустраивают дорожки и тротуары.