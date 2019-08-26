В Красноярске нашли подрядчика для благоустройства «Гремячей гривы»
Благоустройством «Гремячей гривы» займется ООО «Ремпромстрой». Подрядчика определили с помощью процедуры торгов, информация размещена на сайте госзакупок. Общая сумма контракта благоустройства второй очереди парка - 44 миллиона рублей. На эти деньги планируется облагородить порядка полутора гектаров площади парка.
Согласно госконтракту сотрудники компании должны будут расчистить заросшую травой и кустарниками территорию, обустроить тропы и смотровые площадки, установить игровые городки и организовать зоны для пикников и палаточных городков. Работы завершат до 30 октября этого года. Завершить выполнение работ планируется 30 октября текущего года.
Напомним, гостей «Гремячая грива» принимает с весны прошлого года, когда были завершены работы по благоустройству части парка площадью в 60 гектаров леса.
ИСТОЧНИК KP.RU