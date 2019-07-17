2019-07-17T10:25:53+03:00
Общество

Обустройство «Гремячей гривы» завершат к октябрю

Объявлен конкурс на проведение работ – на них потратят свыше 44 миллионов рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Обустройство «Гремячей гривы» завершат к октябрюОбустройство «Гремячей гривы» завершат к октябрюФото: Светлана ВАЛИУЛИНА
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Эко-парк «Гремячая грива» уже к октябрю окончательно благоустроят. Объявлен конкурс на проведение работ.

Напомним, посетителей «Гремячая грива» принимает с весны прошлого года, когда были завершены работы по благоустройству части парка площадью в 60 гектаров леса. Красноярцы, к слову, от парка в восторге - мощеные дорожки, электричество, зоны для отдыха, живописные виды и свежий воздух. Что еще нужно для отдыха?! Вторая очередь работ (благоустройство еще 49,1 гектара леса) обойдется в 44 миллиона рублей.

Согласно тендеру, подрядчик должен будет обустроить четыре входа, тропинки, смотровые площадки и зоны для пикников.

Добавим, что заявки на участие принимаются до 24 июля. Уже на следующий день пройдут торги. На проведение работ победителям отведут более двух месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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