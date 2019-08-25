2019-08-25T09:47:38+03:00
Общество

Московские производители колбасы предъявили претензии красноярской торговой сети «Командор»

Они требуют убрать с полок «Советские» соски
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Московские производители колбасы предъявили претензии красноярской торговой сети «Командор»Московские производители колбасы предъявили претензии красноярской торговой сети «Командор»Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Московский производитель колбасных изделий «Микояновский мясокомбинат» подал в арбитражный суд Красноярского края на крупнейшую в регионе торговую сеть «Командор». И требует 500 тысяч рублей за нарушение своих исключительных прав на товарный знак «Советские».

Как следует из искового заявления, ЗАО «Микояновский мясокомбинат» является правообладателем указанного товарного знака, используемого на товарах из мяса и колбасных изделиях. Представители компании обнаружили на полках «Аллеи» целый ассортимент с названием «Советские»: колбасу полукопченую, сардельки и сосиски, которые производит ИП Зубарев А.М.

В компании посчитали, что ритейлер должен был заключить лицензионный договор с ними на продажу товара с таким названием. Но красноярцы отказались сделать это. Так что истец обратился в суд. Будет ли принят иск к рассмотрению или нет, станет понятно по истечении 5 рабочих дней с момента подачи заявления, таков регламент работы арбитражного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае в заповеднике сняли, как орланы-белохвосты учат летать птенца
В Туве посмертно вручили награду семье погибшего при исполнении полицейского
В Красноярске полиция и «Скорая помощь» устроили водителям проверку на дорогах
В Сосновоборске пропала 15-летняя девочка-подросток
В Красноярске на остановке три пассажира выпали из автобуса
Угольным компаниям Красноярского края срочно требуются более 500 рабочих
«Свадьба дальнобойщика!»: в Красноярске заметили свадебный кортеж из тягачей
Счет шел на минуты: житель Красноярского края поблагодарил дорожных полицейских за помощь при спасении его собаки
В Красмарафоне «Жара» приняли участие более тысячи человек
В заповеднике «Столбы» живут 9 видов сов
Красноярский медицинский университет возглавил депутат ЗС края
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до трехсот тысяч гектаров
В Красноярском крае обвиняемые в браконьерстве рыбаки предстанут перед судом
В Красноярске за кражу ворот подросткам грозит до пяти лет колонии
«Надоело тонуть»: в Красноярске ночью откачивали воду с затопленных улиц
В Красноярском крае за неделю более пяти пожаров произошли из-за неисправных печей
В Красноярске спасатели вытащили из Енисея тело неизвестного человека
В Красноярске за слишком темную тонировку 9 водителей заплатят штраф
Месть ревнивого мужа: житель Хакасии разгромил автомобиль бывшей жены
Подозреваемый в тяжком преступлении житель Красноярска за брань во время суда может получить дополнительный срок