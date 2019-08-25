Московские производители колбасы предъявили претензии красноярской торговой сети «Командор»

СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-25T09:47:38+03:00

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Московский производитель колбасных изделий «Микояновский мясокомбинат» подал в арбитражный суд Красноярского края на крупнейшую в регионе торговую сеть «Командор». И требует 500 тысяч рублей за нарушение своих исключительных прав на товарный знак «Советские».

Как следует из искового заявления, ЗАО «Микояновский мясокомбинат» является правообладателем указанного товарного знака, используемого на товарах из мяса и колбасных изделиях. Представители компании обнаружили на полках «Аллеи» целый ассортимент с названием «Советские»: колбасу полукопченую, сардельки и сосиски, которые производит ИП Зубарев А.М.

В компании посчитали, что ритейлер должен был заключить лицензионный договор с ними на продажу товара с таким названием. Но красноярцы отказались сделать это. Так что истец обратился в суд. Будет ли принят иск к рассмотрению или нет, станет понятно по истечении 5 рабочих дней с момента подачи заявления, таков регламент работы арбитражного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU