2019-08-25T08:51:37+03:00
Общество

В Туве посмертно вручили награду семье погибшего при исполнении полицейского

И выделили материальную помощь на приобретение жилья
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве посмертно вручили награду семье погибшего при исполнении полицейского. Фото пресс-службы правительства ТувыВ Туве посмертно вручили награду семье погибшего при исполнении полицейского. Фото пресс-службы правительства Тувы
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В Туве посмертно вручили награду семье погибшего при исполнении полицейского. 3 октября 2018 года участковый Чаян Сенди-оол получил сообщение о том, что в один из домов проникли воры, и поспешил туда. Преступников оказалось пятеро, полицейский попытался задержать, однако один из них ударил его ножом сзади.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Кызылу старший лейтенант полиции Чаян Сенди-оол посмертно награжден медалью «За отвагу». Награду вручили его вдове. Также семья получила единовременную социальную выплату на приобретение жилья.

В пресс-службе тувинской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что обеспечение социальной защищенности членов семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей – в числе основных задач МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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