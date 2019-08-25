В Красноярске на остановке три пассажира выпали из автобуса
В Красноярске на остановке три пассажира выпали из автобуса. Произошло это накануне, 24 августа, возле междугороднего автовокзала, в сторону Взлетки. Случившееся попало на камеру видеорегистратора, затем – в паблик «ЧП-Красноярск».
В Красноярске на остановке три пассажира выпали из автобуса.
На записи видно, как к остановке подъезжает автобус 63 маршрута. Пассажиров он высаживает в паре метров от бордюра. По факту – на проезжей части. Из него выходят две женщины. Затем несколько секунд автобус стоит и когда начинает трогаться, из него пытаются выйти женщина с ребенком и мужчина. При этом женщина и ребенок падают на бордюр.
Подписчики паблика пеняют пассажирам, почему замешкались и начали выходить, когда автобус уже тронулся. Однако большинство из тех, кто оставил комментарии, единодушны: виноват водитель. Он обязан был сначала закрыть двери автобуса и только после этого начинать движение.
В департаменте транспорта наверняка заинтересуются этим происшествием.
ИСТОЧНИК KP.RU