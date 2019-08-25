СЕГОДНЯ 05:38 2019-08-25T05:38:18+03:00

В Красноярске на остановке три пассажира выпали из автобуса. Стоп-кадр видео

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В Красноярске на остановке три пассажира выпали из автобуса. Произошло это накануне, 24 августа, возле междугороднего автовокзала, в сторону Взлетки. Случившееся попало на камеру видеорегистратора, затем – в паблик «ЧП-Красноярск».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/727906" frameborder="0"></iframe> В Красноярске на остановке три пассажира выпали из автобуса.

На записи видно, как к остановке подъезжает автобус 63 маршрута. Пассажиров он высаживает в паре метров от бордюра. По факту – на проезжей части. Из него выходят две женщины. Затем несколько секунд автобус стоит и когда начинает трогаться, из него пытаются выйти женщина с ребенком и мужчина. При этом женщина и ребенок падают на бордюр.

Подписчики паблика пеняют пассажирам, почему замешкались и начали выходить, когда автобус уже тронулся. Однако большинство из тех, кто оставил комментарии, единодушны: виноват водитель. Он обязан был сначала закрыть двери автобуса и только после этого начинать движение.

В департаменте транспорта наверняка заинтересуются этим происшествием.

ИСТОЧНИК KP.RU