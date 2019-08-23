2019-08-23T16:23:22+03:00
Общество

Военные приступили к уничтожению снарядов, оставшихся после взрывов под Ачинском

Боеприпасы подрывают на безопасном расстоянии
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Военные приступили к уничтожению снарядов, оставшихся после взрывов под Ачинском Фото: соцсетиВоенные приступили к уничтожению снарядов, оставшихся после взрывов под Ачинском Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Под Ачинском вновь гремят взрывы. На этот раз мирные - это военные 23 августа приступили к ликвидации боеприпасов, оставшихся после серии взрывов. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Взрывы гремели до 19.00 по местному времени. Как рассказали военные, ликвидация боеприпасов проходит на безопасной для окружающих площадке. Ачинцев просят соблюдать спокойствие.

Напомним, 5 и 9 августа на складе боеприпасов, расположенном в Каменке (20 километров от Ачинска) прогремела серия взрывов. Причиной взрывов 5 августа назвали человеческий фактор, 9-го - в стеллаж с боеприпасами попала молния. Эвакуация жителей Каменки проводилась дважды. По официальной информации от взрывов пострадали 40 человек: они уже выписаны из больницы. Один человек погиб. Военные занимаются ликвидацией последствий взрывов, проводят ремонт зданий в Каменке. Жителям, чье имущество пострадало, выплачивают материальные компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в Каменке (Красноярский край) - 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Взломщики подобрали ключ к ячейке в «Батоне» и оставили красноярку без сумки с вещами на 45 тысяч
Экологи рассказали, чем дышали красноярцы во время пика лесных пожаров
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
Красноярцам показали эскизы благоустройства правобережной набережной
В Красноярске назначен главный по чрезвычайным ситуациям
Чиновников мэрии Красноярска обвиняют в плохом отлове бродячих собак
В Красноярске часы на «Биг-Бене» остановят на ремонт
20 килограммов рыбацкого счастья! Красноярец поймал гигантских рыб на плато Путорана
Полный чемодан денег. Пассажир рейса Красноярск - Баку пытался вывезти больше 2 миллионов рублей
В Красноярске осенью закроют единственный в городе гипермаркет «Ашан»
Соседские войны: в Красноярске полицейский выселил из квартиры брата
Полицейские выручили жительницу Минусинска, оказавшуюся на трассе с 3-летней дочерью на руках
Власти Красноярского края выплатят «Сибиряку» 46 миллионов рублей за допработы на объектах Универсиады
«Раздался страшный гул, а потом выключился свет»: красноярцам показалось, что упал метеорит
Семьей года России-2019 стала многодетная семья, где дети на домашнем обучении
На правобережье Красноярска устроили рейд по кафе и нашли массу нарушений
Солнечный вновь останется без горячей воды
В Красноярске изменили проект метро: пересадочных станций станет больше