Военные приступили к уничтожению снарядов, оставшихся после взрывов под Ачинском

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-23T16:23:22+03:00

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Под Ачинском вновь гремят взрывы. На этот раз мирные - это военные 23 августа приступили к ликвидации боеприпасов, оставшихся после серии взрывов. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Взрывы гремели до 19.00 по местному времени. Как рассказали военные, ликвидация боеприпасов проходит на безопасной для окружающих площадке. Ачинцев просят соблюдать спокойствие.

Напомним, 5 и 9 августа на складе боеприпасов, расположенном в Каменке (20 километров от Ачинска) прогремела серия взрывов. Причиной взрывов 5 августа назвали человеческий фактор, 9-го - в стеллаж с боеприпасами попала молния. Эвакуация жителей Каменки проводилась дважды. По официальной информации от взрывов пострадали 40 человек: они уже выписаны из больницы. Один человек погиб. Военные занимаются ликвидацией последствий взрывов, проводят ремонт зданий в Каменке. Жителям, чье имущество пострадало, выплачивают материальные компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU