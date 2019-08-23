2019-08-23T16:25:56+03:00
Происшествия

Взломщики подобрали ключ к ячейке в «Батоне» и оставили красноярку без сумки с вещами на 45 тысяч

Инцидент произошел на Шумяцкого [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Взломщики подобрали ключ к ячейке в «Батоне» и красноярку без сумки с вещами на 45 тысяч Фото: Диана ИВАНОВАВзломщики подобрали ключ к ячейке в «Батоне» и красноярку без сумки с вещами на 45 тысяч Фото: Диана ИВАНОВА
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Жительница Красноярска Татьяна Ч. как-то вечером, около 21.30, зашла в дискаунтер «Батон» на Шумяцкого, 1г. Как того и требуют правила магазина, увесистый желтый пакет она оставила в специальной ячейке. В пакете, к слову, был внушительный набор личных вещей: массажный гель, энергетический бальзам, препарат «Сюэн Чифу», препарат «Линчьжи», 3 упаковки лечебной зубной пасты, паста Розы, эликсир Розы, перчатки, гидрогенератор, лечебный чай, босоножки, палантин, голубой дождевик, гравеола, две банки препарата против онкологии и бутылочка воды. Женщина уверяет: все это стоило порядка 45 тысяч рублей.

И не было-то ее всего 20 минут. Однако за это время парень с девушкой подобрали ключи к ячейке и пакет умыкнули. Есть и приметы воров. Мужчина: телосложение среднее. На нем была синяя кепка и синий спортивный костюм, обут в темные кросовки. Девушка тоже не худая и не полная, волосы темные примерно до пояса, забраны в хвост на затылке. На ней был серый костюм и светлые кроссовки.

Если вы видели парочку, свяжитесь с полицией по тел.: 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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