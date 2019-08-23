Экологи рассказали, чем дышали красноярцы во время пика лесных пожаров

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-23T14:46:46+03:00

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Ученые СФУ совместно с красноярскими экологами проанализировали воздух, которым дышали горожане в период пика лесных пожаров в Сибири. Выяснилось, что пыль от пожаров в тайге токсична не только сама по себе, но и способна вступать в реакции с другими веществами в воздухе, менять их химический состав - это провоцирует у человека тяжелые заболевания. Такие, как рак легких, поражения дыхательной системы и сердечно сосудистые заболевания.

При этом, по данным исследователей, в июле в Красноярске преобладали в воздухе твердые частицы диаметром менее 10 микрометров (PM10) и 2,5 микрометров (PM 2,5) - их разносило ветром. Особенно резко уровень содержания мелкодисперсной пыли вырос 15 июля.

- К 21.00 концентрация взвешенных частиц РМ 2.5 почти в 7 раз превысила допустимые пределы и составила 224 мкг/м3, а PM 10 – 262 мкг/м3. По российским нормам, предельно допустимое суточное содержание РМ 2.5 – 35 мкг/м3, а PM10 — 60 мкг/м3, - говорят исследователи.

В составе частиц пыли имеются кислород, кальций, алюминий, кремний, калий и железо. В зависимости от тог, какого вещества больше, меняется и форма частицы. Они могут быть круглыми, угловатыми или, скажем, по форме напоминать творог. Также в воздухе могло быть зафиксировано превышение уровня диоксинов. Но соответстующие замеры, по словам экологов, на этот счет должен был делать Роспотребнадзор. Пока в ведомстве не прокоментировали ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU