2019-08-23T13:38:36+03:00
Общество

В Красноярске назначен главный по чрезвычайным ситуациям

Управление по ГО, ЧС и ПБ возглавит Александр Нестеров
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярске назначен главный по чрезвычайным ситуациям Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаВ Красноярске назначен главный по чрезвычайным ситуациям Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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Главой управления по ГО, ЧС и ПБ в Красноярске назначен Александр Нестеров, сообщает пресс-служба администрации города. Соответствующее распоряжение подписал глава Красноярска Сергей Еремин, и оно опубликовано на сайте администрации.

Известно, что в структкъуре ГО и ЧС Нестеров работает более 12 лет - в долности заместителя руководителя управления. Этот пост он занимал и при предыдущем главе управления Валерии Короткове. Последний, по официальной информации, покинул пост по собственному желанию. Александр Нестеров родился 11 марта 1973 года в Семипалатинске (Казахстан). Окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск. Долгое аремя, больше 10 лет служил в вооруженных силах России. В администрацию Красноярска пришел в 2007 году, - на должность замруководителя управления по ГО, ЧС и ПБ.

К исполнению обязанностей главы управления чиновник уже приступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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