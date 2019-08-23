2019-08-23T11:32:24+03:00
Общество

20 килограммов рыбацкого счастья! Красноярец поймал гигантских рыб на плато Путорана

Даже огромный таймень из семейства лососевых попался, но его отпустили - он краснокнижный
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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20 килограммов рыбацкого счастья! Красноярский рыбак поймал гигантских рыб на плато Путорана Фото: соцсети20 килограммов рыбацкого счастья! Красноярский рыбак поймал гигантских рыб на плато Путорана Фото: соцсети
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Житель Красноярска Юрий Савостьянов похвастался уловом - гигантской рыбой, которую можно выловить в Заполярье. А северная рыбка, как известно, очень вкусная. Мужчина организует некоммерческие поездки для рыболовов, в том числе и на плато Путорана. Вот там-то, по словам Юрия, и удалось выловить рыбу весом в 20 килограммов.

- Вернулся из очередного похода в Заполярье. Посетил несколько новых рек, как всегда много впечатлений и открытий. Ну и рыбка, конечно, порадовала, - кратко написал Юрий, хвастаясь уловом.

Помимо обычной рыбы, на этот раз попался и таймень из семейства лососевых. Однако его рыбаки отпустили - он краснокнижный. И так поступают всегда, когда такой таймень, как говорится, попадает на крючок. Однако и разрешенные к вылову рыбы размерами, конечно, впечатляют. В общем, ловись, рыбка, большая и... очень большая!

ИСТОЧНИК KP.RU

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