В Красноярске осенью закроют единственный в городе гипермаркет «Ашан»

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-23T09:51:14+03:00

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Гипермаркет «Ашан», единственный в городе, просуществовал в Красноярске чуть больше года. Его, напомним, открыли в Покровке, в торговом центре Зеленый (Мужества, 10), весной 2018-го. Открытие, к слову, неоднократно переносили. Тем не менее когда оно все-таки состоялрсь, наплыв покупателей был настолько большим, что в гипермаркете началась давка. Теперь «Ашан» закрывают, закрытие намечено на сентябрь этого года, и в гипермаркете уже идут распродажи товаров с большими скидками.

Причина такого решения руководства французской сети гипермаркетов неизвестна. Красноярцы выразили сожаление по поводу закрытия.

- Мне все нравилось, - говорит красноярка Мария Семенова. - В «Ашане» неплохой ассортимент и цены - нашей семье подходит. Жаль, конечно, что закрывают единственеый городе такой гипермаркет.

ИСТОЧНИК KP.RU