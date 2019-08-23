В Красноярске осенью закроют единственный в городе гипермаркет «Ашан»
Гипермаркет «Ашан», единственный в городе, просуществовал в Красноярске чуть больше года. Его, напомним, открыли в Покровке, в торговом центре Зеленый (Мужества, 10), весной 2018-го. Открытие, к слову, неоднократно переносили. Тем не менее когда оно все-таки состоялрсь, наплыв покупателей был настолько большим, что в гипермаркете началась давка. Теперь «Ашан» закрывают, закрытие намечено на сентябрь этого года, и в гипермаркете уже идут распродажи товаров с большими скидками.
Причина такого решения руководства французской сети гипермаркетов неизвестна. Красноярцы выразили сожаление по поводу закрытия.
- Мне все нравилось, - говорит красноярка Мария Семенова. - В «Ашане» неплохой ассортимент и цены - нашей семье подходит. Жаль, конечно, что закрывают единственеый городе такой гипермаркет.
ИСТОЧНИК KP.RU