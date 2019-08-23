Соседские войны: в Красноярске полицейский выселил из квартиры родственника-инвалида
Полицейский в Красноярске выставил из квартиры родственника-инвалида, а его мать не пускает в квартиру, чтобы та установила замки на межкомнатных дверях. Об инциденте «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из собственных источников.
Женщина сообщила о том, что сын-инвалид оказался на лестнице на телефон доверия полиции. Утверждала, что полицейский, выселивший парня, использует в войнах с соседями свое служебное положение. В квартиру она попасть не может, а хотела установить замки на межкомнатные двери. По всей вероятности, родственники делят жилплощадь напополам. Конфликт произошел в одном из домов по улице Спартаковцев.
Дежурный телефона доверия передал информацию в МУ МВД России «Красноярское», где, к слову, предположительно и служит полицейский. В чем причина соседских войн - не сообщается. Полиция проводит проверку сообщения. Пока не известно, действительно ли полицейский выселил инвалида, или расстроенная мать преувеличила произошедшее.
ИСТОЧНИК KP.RU