Власти Красноярского края выплатят «Сибиряку» 46 миллионов рублей за допработы на объектах Универсиады

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-23T08:37:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «Сибиряк» выиграла суд против краевого «Управления капитального строительства», сообщает пресс-служба Арбитражного суда. Сумма иска - 46,2 миллиона рублей. Суть претензий компании в следующем: «Сибиряк» , как известно, выступал подрядчиком Зимней универсиады в Красноярске и на ряде объектов понадобились строительные работы сверх сумм, оговоренных контрактами. Кроме того, на дополнительные работы заключили новое допсоглашение. Компания решила их отсудить, поскольку заказчик работ не спешил с расчетом.

Известно, что пока речь идет о строительных работах в «Академии зимних видов спорта». Неучтенные проектом работы в «Сибиряке» оценили в 50,8 миллиона рублей. Однако суд снизил сумму до 46,2 миллиона. Известно, что компания также подала иск на 170,9 миллионов рублей - он касается объектов МСК «Радуга». Пока тяжба еще не окончена.

ИСТОЧНИК KP.RU