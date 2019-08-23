«Раздался страшный гул, а потом выключился свет»: красноярцам показалось, что упал метеорит

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-23T08:17:35+03:00

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В ночь с четверга на пятницу жители Железнодорожного района проснулись от страшного гула.

- Я думала, мне это снится, - рассказывает «Комсомольской правде» - Красноярск жительница Красномосковской, 34, Ольга. – Что падает метеорит. Но потом что-то грохнуло, и я поняла, что не сплю.

- Ко мне в комнату забежал испуганный ребенок, - рассказывает другой очевидец, Василий т., - говорит, папа, метеорит что ли упал? Или самолет? Был такой гул, как будто над самой крышей нашей пятиэтажки что-то пронеслось. Время было примерно полпятого утра. Свет в квартире вырубился. Я выглянул в окно – в округе все дома стояли темные, видимо, отключение было масштабным.

Некоторые жители даже позвонили спасателям и в полицию. Кстати, в ответ на поступившие заявление оперативно пришел участковый и составил необычный протокол. Правда, в профильных службах всех позвонивших успокоили: ничего не случилось, видимо, авария на подстанции.

Уже утром это подтвердили и в службе 005, правда, что именно произошло, пока не известно.

Электричество дали примерно в полдесятого утра.

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ИСТОЧНИК KP.RU