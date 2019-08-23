Красноярская многодетная семья стала Семьей года России-2019

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-23T08:12:12+03:00

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Красноярцы Алена и Вадим Барсуковы воспитывают семерых детей. Как только рук и любви на всех хватает, удивляются знакомые пары. Но не только хватает, еще остается! Алена и Вадим успевают помогать ребятишкам из неблагополучных семей и тем, кто остался без заботы родителей.

А недавно в Москве подвели итоги Всероссийского конкурса Семья года - 2019. В финал вышли 353 семьи со всей России, сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края. Победу в разных номинациях одержали 85 лучших семей. В номинации «Многодетная семья» победили Барсуковы из Красноярска.

Награждать лучшие семьи будут в Москве. Программа рассчитана на несколько дней, с 29 по 31 октября: торжественная часть, экскурсии и много чего другого интересного. Семейная история Барсуковых войдет в почетную книгу Семья года. Россия 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU