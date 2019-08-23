На правобережье Красноярска устроили рейд по кафе и нашли массу нарушений

СЕГОДНЯ 07:32 2019-08-23T07:32:17+03:00

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Чиновники администрации Свердловского района устроили рейд по кафе, итогом которого стали не только замечания владельцам, но и серьезные претензии, рассказали в пресс-службе мэрии Красноярска. На территории кафе «Охотничий домик», - полное запустение. Более того, в районной администрации даже имя владельца назвать затрудняются: кафе несколько раз перепродавалось. Решено привлечь полицию, чтобы найти концы. Вокруг кафе «Юнона и Авось» также грязно. Не искючено, что строение незаконное. К кафе «Ермак» одна претензия - не работающий много лет фонтан перед зданием.

- Предприниматель пообещал, что постарается найти возможность запустить фонтан к маю следующего года, - рассказали в мэрии.

А вот с кафе «Замок» на Свердловской сложнее. Владелец полностью игнорирует нормы благоустройства. За год на него составлено 4 протокола, поскольку мужчина по собственному желанию пристроил летнюю веранду, заняв не принадлежащую ему территорию - это участок улично-дорожной сети.. Обшил здание деревом, а это может быть чревато пожаром. Власти отказываются продлевать с ним логовор аренды, однако готовы выделить компенсационный участок под здание в другом месте. Если владелец не пойдет на контакт, кафе демонтируют без его участия.

ИСТОЧНИК KP.RU