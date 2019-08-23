Солнечный вновь останется без горячей воды

СЕГОДНЯ 06:54 2019-08-23T06:54:53+03:00

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«КрасКом» предупредил жителей Солнечного об отключении горячей воды. Как сообщили в компании, ремонтные работы пройдут с 00.10 31 августа до 15.00 1 сентября. Причиной отключения в компании назвали работы по замене трубы на одной из трасс: заменят участок теплотрассы диаметром 700 миллиметров на трубу 800 миллиметров. Благодаря этому тепло появится во всех новых зданиях, которые были сданы или готовятся к сдаче в эксплуатацию в ближайшее время.

- В Солнечном этим летом «КрасКом» выполнил работы по увеличению диаметров магистральных тепловых сетей для подачи дополнительного объема тепловой энергии с учетом перспективной застройки микрорайона, - пояснили в пресс-службе компании.

«КрасКом» приносит жителям микрорайона извинения за временные неудобства - их попытались макимально минимизировать.

ИСТОЧНИК KP.RU