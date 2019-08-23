2019-08-23T06:35:16+03:00
Общество

В Красноярске изменили проект метро: пересадочных станций станет больше

Первые 6 станций появятся до 2024 года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Эскиз станции Фото: «КрасноярскТИСИЗ».Эскиз станции Фото: «КрасноярскТИСИЗ».
Изменить размер текста:

На сайте госзакупок появился лот, касающийся строительства метрополитена в Красноярске. К слову, проект строительства подземки претерпел изменения, которые касаются пересадочных станций. Подрядчик, согласно документу, должен будет построить станцию в районе «Площади Революции». В перспективе и «Октябрьская» станет пересадочной - на третьей линии метро.

Напомним, что разговоры о строительстве метрополитена в Красноярске идут уже не один год. Красноярцы, что неудивительно, относятся к ним скептически. Однако в данный момент известно, что реализован проект будет до 2024 года - за это время построят 6 станций. Деньги на строительство поступят из бюджета федерации и казны края. Выглядеть они будут так: «Бугач» — «Высотная» — «ул. Копылова» — «Вокзальная» — «Театральная Площадь» — «Площадь Мира». Вся линия: «Красный Яр» — «Аэровокзальная» — «Октябрьская» — «Зеленая Роща». Вторая линия: «Площадь Мира» — «ул. Мичурина» — «Кузнецовское плато».

Стоимость - 955 миллионов рублей. Подрядчик станет известен уже 3 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Солнечный вновь останется без горячей воды
В Красноярске осудили телефонную мошенницу, представлявшуюся сотрудницей банка
В Красноярске на выходных ожидаются дожди с грозами
В Красноярске задержали неисправный автобус с мигрантами – нарушителями
Под Красноярском чиновники отзывают незаконно выданное разрешение на строительство в лесу коттеджа
В Красноярском крае 136 работников подали в суд на своего работодателя
В Красноярске меняются схемы движения двух автобусных маршрутов
Раскрыт секрет, какие розы предпочитают красноярцы
ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов
Жительница Красноярского края оформила кредиты, чтобы перевести мошенникам почти 2 миллиона рублей
Красноярцам понравился умный… дом
Директору красноярского предприятия «КрасАвиа» не удалось оспорить приговор
Участники фотоконкурса «Улыбнись лету!» умеют веселиться даже во время дождя
Мастера российского кино назвали Артура Волкова из Железногорска одним из лучших юных режиссеров страны
В аэропорту Красноярска может появиться памятник Дмитрию Хворостовскому
В Красноярске между двумя парками устроили платную парковку
В Красноярске в Черемушках демонтировали опасную подпорную стену возле детского сада
В Хакасии ревнивец разбил битой иномарку своего соперника
В Красноярске задержали мать, увозившую 4-летнего сына
Если женщина на пороге кризиса: в Красноярском крае открыли социальную гостиницу
В аэропорту Красноярска началась реконструкция рулежной дорожки за 600 миллионов рублей