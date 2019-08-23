В Красноярске изменили проект метро: пересадочных станций станет больше

СЕГОДНЯ 06:35 2019-08-23T06:35:16+03:00

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На сайте госзакупок появился лот, касающийся строительства метрополитена в Красноярске. К слову, проект строительства подземки претерпел изменения, которые касаются пересадочных станций. Подрядчик, согласно документу, должен будет построить станцию в районе «Площади Революции». В перспективе и «Октябрьская» станет пересадочной - на третьей линии метро.

Напомним, что разговоры о строительстве метрополитена в Красноярске идут уже не один год. Красноярцы, что неудивительно, относятся к ним скептически. Однако в данный момент известно, что реализован проект будет до 2024 года - за это время построят 6 станций. Деньги на строительство поступят из бюджета федерации и казны края. Выглядеть они будут так: «Бугач» — «Высотная» — «ул. Копылова» — «Вокзальная» — «Театральная Площадь» — «Площадь Мира». Вся линия: «Красный Яр» — «Аэровокзальная» — «Октябрьская» — «Зеленая Роща». Вторая линия: «Площадь Мира» — «ул. Мичурина» — «Кузнецовское плато».

Стоимость - 955 миллионов рублей. Подрядчик станет известен уже 3 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU