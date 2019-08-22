Под Красноярском чиновники отзывают незаконно выданное разрешение на строительство в лесу коттеджа

СЕГОДНЯ 19:12 2019-08-22T19:12:59+03:00

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Под Красноярском чиновники пытаются отозвать незаконно выданное разрешение на строительство жилья. Речь идет об администрации Березовки, которая заключила договор аренды с неким предпринимателем на земельный участок с лесом, который принадлежит Гослесфонду, сообщает 7 канал.

При этом предприниматель не скрывал, что намерен построить там двухэтажный коттедж. Срок аренды – 3 года, заплатил он за нее 1 миллион 700 тысяч рублей. И в первую очередь вырубил на участке – не без ведома березовской администрации – 25 деревьев, компенсация – всего 4 тысячи рублей.

В краевом минлесхозе заявляют: ущерб гослесфонду составляет полтора миллиона рублей. А в целом передачу участка в районе должны были согласовать с краем. Министерство настроено решительно: договор аренды отозвать, ущерб за срубленные деревья – возместить. Кто будет это делать, предприниматель или чиновники, выдавшие ему разрешение, возможно, придется решать в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU