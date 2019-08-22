2019-08-22T13:48:18+03:00
Общество

Красноярцам понравился умный… дом

«Ростелеком» представил на Сибирском образовательном форуме умные технологии безопасности и комфорта
Анна СИМОВА
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Красноярцам понравился умный… дом. Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"Красноярцам понравился умный… дом. Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"
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Гости и участники мероприятия смогли познакомиться с экосистемой «Умный дом» на площадке ИД «Комсомольская правда». Для педагогов, детей и родителей «Комсомолка» совместно с партнерами организовала лекторий. Во время «Классного часа» на тему IT-технологий в школе и дома представители «Ростелекома» рассказали о том, как сделать квартиру умной.

В демо-зоне «Умный дом» желающие могли протестировать смарт-технологии в действии. Датчики, объединенные в систему, моментально реагируют на события в квартире: движение, открытие двери или окна, возгорание изатопление. О происходящем пользователь узнает через push-уведомления, SMS или электронную почту. Наблюдать за обстановкой дома в режиме реального времени помогают веб-камеры, которые по принципу радионяни имеют функцию голосового общения. Управлять устройствами легко через специальное приложение со смартфона или компьютера.

Особый интерес у женской части аудитории вызвала умная розетка.

- Красный индикатор на панели привлекает внимание. Сразу понятно, что в розетку что-то включено, — комментирует руководитель пресс-центра ИД «Комсомольская правда» Варвара Рудовская. — Радует, что, если и при этом вдруг забудешь выключить утюг или плойку, домой через весь город бежать не придется. Ведь со смартфона можно выключить саму розетку.

Заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом Наталья Баженова отметила:

- Начало учебного года — это не только праздник, но еще и множество хлопот. Хочется, чтобы и они были приятными. Поэтому мы всегда готовы взять часть забот абонентов на себя. На первый план, конечно же, выходит безопасность детей. Ее можно обеспечить с помощью умных технологий, которые сберегут время и семейный бюджет, а главное, вашу нервную систему.

Приобрести систему «Умный дом» можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также оформив заявку на сайте или по телефону: 8 800 1000 800.

ИСТОЧНИК KP.RU

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