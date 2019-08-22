СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-22T07:14:44+03:00

Если женщина на пороге кризиса: в Красноярском крае открыли социальную гостиницу Фото: Мария ЛЕНЦ

Мамы могут получить там кров, помощь и совет

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В Красноярском крае открыли еще одну социальную гостиницу для оказавшихся на пороге кризиса мам. Кто-то страдает от тирании мужа и вынужден прятаться и искать защиты. Кто-то нуждается в помощи психологов, а кому-то нужна материальная помощь. В таких случаях женщин нельзя оставлять наедине с проблемами.

- Основная задача авторов проекта – поддержка молодых мам, оказавшихся в кризисной ситуации, предупреждение отказа от новорожденных детей, оказание консультативной помощи, предоставление временного жилья, - рассказала ИА «Запад24» директор КГБУ СО Центр семьи «Ачинский» Людмила Вихрянова.

Социальная гостиница оборудована всем необходимым, сюда уже завезли игрушки, мебель, посуда. Там уже появились первые постоялицы, это молодая мама с новорожденной дочкой.

Добавим. Что подобные учреждения уже работают в Красноярске, Шарыпово, Березовском районе и теперь вот в Ачинске. Проживание там бесплатно, анонимность пребывания, если этого требует безопасность женщин, гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU