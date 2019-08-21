2019-08-21T16:22:44+03:00
Общество

В «Шушенском бору» зацвели «скрипуны», предвещающие раннюю осень

Растени также хорошо лечит больные суставы - чтобы не скрипели
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В «Шушенском бору» зацвели «скрипуны», предвещающие раннюю осень Фото: нацпарка «Шушенский бор»В «Шушенском бору» зацвели «скрипуны», предвещающие раннюю осень Фото: нацпарка «Шушенский бор»
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В национальном парке «Шушенский бор» распустилась скрипун-трава – это народное название очитка пурпурного или седума. Крепкий бордовый стебель и розовые соцветия, словно огоньки среди зеленой травы. По народным поверьям раннее цветение очитка пурпурного – верный признак ранней осени.

- Предположительно, «скрипун-травой» растение назвали из-за скрипа листьев, который слышен во время порывов ветра, а возможно, и из-за того, что благодаря своим лекарственным свойствам оно способно излечить нездоровые скрипящие суставы, - рассказали в пресс-службе нацпарка.- Другое его название — седум. В народе считается, что начало цветения «скрипунов» знаменует собой смену сезонов — окончание лета и скорое наступление осени.

И приметы, судя по всему, не лгут: погода в регионе установилась дождливая и прохладная – в общем, скоро осень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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