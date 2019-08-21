2019-08-21T16:05:16+03:00
Общество

Не выполнено и половины плана. Прокуратура назвала претензии по капремонту в Красноярске

Сергею Еремину вынесли представление
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Не выполнено и половины плана. Прокуратура назвала претензии по капремонту в КрасноярскеНе выполнено и половины плана. Прокуратура назвала претензии по капремонту в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Программа капремонта в Красноярске не выполнена и наполовину, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. В краткосрочном плане у красноярских чиновников (2016 – 2019 годы) было проведение капремонта 1 367 домов. А выполнено 41,7 процента. Подрядчики работают недобросовестно. Но, несмотря на то, что основания прекратить сотрудничество как минимум с тремя организациями у Управления по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления (заказчик) были и в прошлом году, власти Красноярска расторгли договоры с ними только сейчас. И теперь по 94 домам должны вновь пройти торги. При этом один из подрядчиков оспаривает решение о расторжении договора в суде.

- Из 466 домов, в которых необходим ремонт кровли, отремонтировано лишь 100, при не принимается достаточных мер к своевременному началу работ, отсутствует планомерная работа с проектировщиками и подрядными организациями, - сообщили в прокуратуре. - Отбор подрядных организаций осуществляется с нарушением требований законодательства об обязательном размещении в сети Интернет необходимой документации о закупках.

Это не говоря о контроле работы, которую выполняют организации, – его нет. Аукционы без объективных к тому причин затягиваются. Так произошло с капремонтом 11 объектов культурного наследия, и подрядчик отказался вернуть деньги, которые были выделены на него в прошлом году.

- Как установлено проверкой, одним из подрядчиков – ООО СПК «Сфера» взяты на себя обязательства по ремонту в срок до 30 сентября кровли сразу 38 многоквартирных домов. При этом объём выполненных на данный момент работ не превышает 25 процентов, а на некоторых объектах составляет от 0 до 5 процентов, - привели пример прокуроры.

Именно поэтому мэру Красноярска Сергею Еремину вынесли представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не справились с наплывом. Глава Ачинска раскритиковал работу службы «112» во время ЧС в Каменке
Мэрия Красноярска купит 60 квартир для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья
Личности погибших в ночном пожаре под Красноярском не установлены
ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»
Нелетная погода! Пассажиры NordStar двое суток не могли вылететь из Красноярска в Норильск
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
«Не хочу, чтобы пострадали другие»: на жительницу Ачинска среди бела дня напал насильник
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
Больше полумиллиона рублей сняли мошенники с банковской карты жительницы Канска
В Красноярске раздают наследие Зимней Универсиады
В Красноярске назначен новый вице-мэр и глава департамента горхозяйства
Подростку-староверу, который, спасая брата, едва не утонул сам, выдали паспорт
Три человека погибли в ночном пожаре под Красноярском
Осужденный на 7 лет экс-депутат Аркадий Волков отказался от адвоката
«Дым коромыслом»: в Красноярске эвакуировали Леруа Мерлен на Калинина
Бегайте аккуратнее на Красивом берегу: красноярка едва не наступила на гадюку в Академгородке