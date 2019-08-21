Не выполнено и половины плана. Прокуратура назвала претензии по капремонту в Красноярске

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-21T16:05:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Программа капремонта в Красноярске не выполнена и наполовину, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. В краткосрочном плане у красноярских чиновников (2016 – 2019 годы) было проведение капремонта 1 367 домов. А выполнено 41,7 процента. Подрядчики работают недобросовестно. Но, несмотря на то, что основания прекратить сотрудничество как минимум с тремя организациями у Управления по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления (заказчик) были и в прошлом году, власти Красноярска расторгли договоры с ними только сейчас. И теперь по 94 домам должны вновь пройти торги. При этом один из подрядчиков оспаривает решение о расторжении договора в суде.

- Из 466 домов, в которых необходим ремонт кровли, отремонтировано лишь 100, при не принимается достаточных мер к своевременному началу работ, отсутствует планомерная работа с проектировщиками и подрядными организациями, - сообщили в прокуратуре. - Отбор подрядных организаций осуществляется с нарушением требований законодательства об обязательном размещении в сети Интернет необходимой документации о закупках.

Это не говоря о контроле работы, которую выполняют организации, – его нет. Аукционы без объективных к тому причин затягиваются. Так произошло с капремонтом 11 объектов культурного наследия, и подрядчик отказался вернуть деньги, которые были выделены на него в прошлом году.

- Как установлено проверкой, одним из подрядчиков – ООО СПК «Сфера» взяты на себя обязательства по ремонту в срок до 30 сентября кровли сразу 38 многоквартирных домов. При этом объём выполненных на данный момент работ не превышает 25 процентов, а на некоторых объектах составляет от 0 до 5 процентов, - привели пример прокуроры.

Именно поэтому мэру Красноярска Сергею Еремину вынесли представление.

ИСТОЧНИК KP.RU