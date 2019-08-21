Нелетная погода! Пассажиры NordStar двое суток не могли вылететь из Красноярска в Норильск

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-21T13:19:11+03:00

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Пассажиры авиакомпании NordStar двое суток вынуждены были провести в аэропорту Красноярска - рейс Y7 207 до Норильска постоянно откладывали. Люди измучились. Задержка, как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе авиакомпании, напрямую связана с метеусловиями Норильска. Аэропорт в заполярном городе не мог принять рейсы. К слову, не только из Красноярска, но и из других городов. Все самолеты уходили на запасные аэродромы – в Нижневартовск и Новый Уренгой.

- В аэропорту Норильска вчера и сегодня наблюдались сильные туманы, - рассказала официальный представитель авиакомпании NordStar Ирина Воробьева. – В принципе, такие метеоусловия в Норильске для этого времени года типичны. По мере того, как туман рассеется, аэропорт Норильска начнет принимать рейсы. Все пассажиры рейса Y7 207 (180 человек) на время задержки были размещены в гостинице.

Вылет планируется в 17.45 по красноярскому времени. Сейчас норильчане уже проходят регистрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU