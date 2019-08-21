2019-08-21T13:19:11+03:00
Общество

Нелетная погода! Пассажиры NordStar двое суток не могли вылететь из Красноярска в Норильск

180 человек провели это время в гостинице аэропорта
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Нелетная погода! Пассажиры NordStar двое суток не могли вылететь из Красноярска в НорильскНелетная погода! Пассажиры NordStar двое суток не могли вылететь из Красноярска в НорильскФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Пассажиры авиакомпании NordStar двое суток вынуждены были провести в аэропорту Красноярска - рейс Y7 207 до Норильска постоянно откладывали. Люди измучились. Задержка, как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе авиакомпании, напрямую связана с метеусловиями Норильска. Аэропорт в заполярном городе не мог принять рейсы. К слову, не только из Красноярска, но и из других городов. Все самолеты уходили на запасные аэродромы – в Нижневартовск и Новый Уренгой.

- В аэропорту Норильска вчера и сегодня наблюдались сильные туманы, - рассказала официальный представитель авиакомпании NordStar Ирина Воробьева. – В принципе, такие метеоусловия в Норильске для этого времени года типичны. По мере того, как туман рассеется, аэропорт Норильска начнет принимать рейсы. Все пассажиры рейса Y7 207 (180 человек) на время задержки были размещены в гостинице.

Вылет планируется в 17.45 по красноярскому времени. Сейчас норильчане уже проходят регистрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не выполнено и половины плана. Прокуратура назвала претензии по капремонту в Красноярске
Не справились с наплывом. Глава Ачинска раскритиковал работу службы «112» во время ЧС в Каменке
Мэрия Красноярска купит 60 квартир для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья
Личности погибших в ночном пожаре под Красноярском не установлены
ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»
ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» начинают прием оплаты по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей
«Не хочу, чтобы пострадали другие»: на жительницу Ачинска среди бела дня напал насильник
Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
Больше полумиллиона рублей сняли мошенники с банковской карты жительницы Канска
В Красноярске раздают наследие Зимней Универсиады
В Красноярске назначен новый вице-мэр и глава департамента горхозяйства
Подростку-староверу, который, спасая брата, едва не утонул сам, выдали паспорт
Три человека погибли в ночном пожаре под Красноярском
Осужденный на 7 лет экс-депутат Аркадий Волков отказался от адвоката
«Дым коромыслом»: в Красноярске эвакуировали Леруа Мерлен на Калинина
Бегайте аккуратнее на Красивом берегу: красноярка едва не наступила на гадюку в Академгородке