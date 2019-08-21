«Не хочу, чтобы пострадали другие»: на жительницу Ачинска среди бела дня напал насильник

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-21T12:11:34+03:00

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Все произошло в микрорайоне «Авиатор» (бывший военный городок) в Ачинске. 53-летняя Александра С. возвращалась около 08.00 утра с работы: женщина подрабатывает в фитнес-центре, моет полы. Одета была просто: спортивный костюм, удобная обувь, ветровка – ничего провокационного. До многоэтажки, где с мужем живет Александра, оставались считанные метры.

- Около 5-го дома я услышала, что кто-то сзади сильно сопит. Хотела обернуться, но он взял меня в железное кольцо, - рассказывает женщина. – Подумала сначала – шутка дурацкая, уже ведь утро… Оказалось – нет. Он завалил меня в канаву, без слов вообще. Сила немереная. Лицо у меня было на уровне его живота, поэтому я его не разглядела. Потом он начал с силой мять мне грудь… Я пыталась отбиться, ударить его между ног, но не смогла, только руки ободрала об него.

Женщина закричала во все горло: «Помогите!» В это время на улицу выглянула соседка - тоже закричала, что вызывает полицию. Мужик испугался и убежал.

- Я со спины его увидела: невысокий, не толстый, лысый, но на затылке черные волосы, - описывает преступника женщина. – Пока я в себя приходила, он сбежал, конечно. На мне цепочка золотая была, сумка – он ничего не взял, просто напал….

Александра обратилась в полицию, медики осмотрели женщину – следы нападения остались. Участковый все зафиксировал, передал дело следователю. Но до него Александра не может дозвониться.

- У нас тут дети ходят, женщины другие. Я просто не хочу, чтобы кто-то еще пострадал, - говорит она.

ИСТОЧНИК KP.RU