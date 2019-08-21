В Красноярске раздают наследие Зимней Универсиады

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-21T10:33:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Мебель, оргтехника, пьедесталы для награждения, тенты, обогреватели и кулеры – все это раздают сейчас учреждениям Красноярска. Используется все, что осталось после проведения Студенческих игр в Красноярске.

Руководители спортивных учреждений в Красноярске, конечно, довольны этим: во-первых, экономятся средства на закупку оргтехники, например; во-вторых, многие технические решения Универсиады и аппаратура позволяют повысить безопасность зрителей и спортсменов.

Например, фан-барьеры дадут возможность контролировать поток посетителей, избегать давки. Видеоаппаратура – усилит существующую систему наблюдения. Но спортинвентарь и оргтехника, которую получили спортивные учреждения, - далеко не все. Посуду из главного ресторана Универсиады, например, передали вузам и другим образовательным учреждениям региона.

ИСТОЧНИК KP.RU