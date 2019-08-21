2019-08-21T08:11:17+03:00
Происшествия

Три человека погибли в ночном пожаре под Красноярском

Спасателям понадобилось больше двух часов, чтобы справиться с пламенем
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Три человека погибли в ночном пожаре под КрасноярскомТри человека погибли в ночном пожаре под КрасноярскомФото: Мария ЛЕНЦ
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Минувшей ночью неподалеку от Красноярска, в Минино (Емельяновский район), случился страшный пожар. Спасателям понадобилось больше двух часов, чтобы справиться с пламенем. Как сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю, произошло все в садовом товариществе Заимка, около 02.40 по местному времени (22.40 по Москве), горела одна из заброшенных построек. На место ЧП выдвинулись пожарные расчеты.

- От МЧС привлекалось 4 автоцистерны и 11 человек, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого МЧС. - Пожару был присвоен 3-й ранг опасности.

Спустя больше двух часов пожарным все-таки удалось потушить пламя, произошло это в 04.53 по местному времени. При разборе завалов обнаружили тела трех человек. О них ничего не сообщается. В данный момент на месте работают дознаватели - причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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