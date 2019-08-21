2019-08-21T07:49:06+03:00
Происшествия

Осужденный на 7 лет экс-депутат Аркадий Волков отказался от адвоката

Волкова держат в СИЗО – по его делу еще идут апелляции
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Осужденный на 7 лет экс-депутат Аркадий Волков отказался от адвокатаОсужденный на 7 лет экс-депутат Аркадий Волков отказался от адвокатаФото: Мария ЛЕНЦ
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Экс-депутат Заксобрания Аркадий Волков отказался от адвоката. Очередное судебное заседание по его делу прошло накануне в Красноярске – Волков подал на апелляцию.

Напомним, бывшего депутата осудили на 7 лет колонии строгого режима. Аркадий Волков пользовался услугами ряда компаний для своих благотворительных проектов «Машины добрых дел». Он предлагал фирмам покровительство, а взамен те должны были платить зарплату сотрудникам благотворительных проектов Волкова. Суровый приговор, который вынесли Волкову, многих удивил.

На заседание суда журналистов и родню экс-депутата не пустили. Известно, что заседание проходило в режиме видеоконференции: Волков находится в СИЗО. Адвокат Волкова Николай Неручок, который больше года вел дело, пояснил, что их взгляды на линию защиты разошлись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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