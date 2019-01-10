Экс-депутат Аркадий Волков признал вину в суде

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:38:09+03:00

Его обвиняют в мошенничестве и взятке

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Сегодня, 10 января, в Железнодорожном районом суде прошло заседание по делу Аркадия Волкова. Экс-депутата Горсовета обвиняют в мошенничестве и получении взятки.

Сейчас дела рассматривают по существу – расследование завершено. Когда в суде зачитали обвинительное заключение, слово взял Аркадий Волков. Он заявил, что признает свою вину и раскаивается в том, что случилось. Следующее заседание состоится 23 января.

По версии следствия, Аркадий Волков мог пользоваться услугами ряда компаний для своих благотворительных проектов. То есть он обещал фирмам покровительство, а взамен предлагал оплачивать услуги своих сотрудников, задействованных в проектах.

Напомним, осенью Волкова отпустили из СИЗО под домашний арест. На недавнем заседании экс-депутат попросил продлить его до июня 2019-го, сообщает ТВК, чтобы успеть пройти лечение.

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Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета. Аркадия Волкова обвиняют по двум уголовным статьям: «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» и «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». (Подробности).