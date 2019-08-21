«Дым коромыслом»: в Красноярске эвакуировали Леруа Мерлен на Калинина

СЕГОДНЯ 07:27 2019-08-21T07:27:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько часов назад в Красноярске эвакуировали посетителей Леруа Мерлен на Калинина. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск очевидцы, в здании, где они совершали покупки, в один момент погас свет.

Никакой паники в здании не былоФото: Александр СИВИРИН

- Сирена взвыла, сразу же все входы и выходы распахнулись, и народ повалил на выход, - говорит красноярец Александр Иванов. – Потом сбоку здания повалил дым коромыслом. Я как понял, это была учебная тревога. Плохо только, что с самого начала не предупредили.

Никакой паники в здании не было. Все продолжалось около часа. После эвакуации в здание сначала впустили работников, затем и посетителей, которые могли продолжить выбирать товар. Добавим, что в Красноярске довольно часто проводят «бодрящую эвакуацию» в зданиях с большим скоплением людей - для отработки действий в случае ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU