СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-20T12:41:53+03:00

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В Красноярске вынесли приговор матери, оставившей ребенка в закрытой машине на полчаса. Целый год шло следствие, затем судебное разбирательства. Обвиняемая – 31-летнняя жительница Свердловского района – искренне недоумевала, почему на нее завели уголовное дело, ведь ребенок жив-здоров, не пострадал. Тем не менее, суд вынес свое решение – 10 тысяч рублей штрафа.

ЧП произошло в августе прошлого года на стоянке возле одного из торговых центров в Свердловском районе. Очевидец сообщил в полицию, что в закрытой машине плачет маленький ребенок. Наряд полиции был на месте буквально через пару минут. К счастью, одна из дверей автомобиля оказалась открытой, так что малыша достали без проблем. Выяснилось, что он просидел в душном салоне около получаса.

Когда пришла мать, она пояснила: ребенок спал, она не хотела его будить, поэтому и отправилась в магазин без него. Хотела на пять минут, но вышло намного дольше.

ИСТОЧНИК KP.RU