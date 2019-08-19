В Минусинске пропал мужчина, подозреваемый в надругательстве над мальчиком
Краевой СК объявил в федеральный розыск 36-летнего жителя Минусинска Александра Елизарьева. Мужчина подозревается в страшном преступлении. В одном из городских дворов он, как считает следствие, надругался над несовершеннолетним мальчиком. Как сообщили в пресс-службе краевого СК, в отношении Елизарьева возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего).
- После совершения преступления он скрылся со своего постоянного места жительства, - пояснили в ГСУ СКР по Красноярскому краю - В настоящее время Елизарьев находится в федеральном розыске, его местонахождение неизвестно.
Если вы видели этого мужчину, знакомы с ним или знаете, где он может находиться, куда отправился, пожалуйста, позвоните следователям, тел.: 8(391)322-46-05, 8(391)325-74-01, 8(391)227-06-45, 8(391) -325-00-08.
Александр Елизарьев может быть крайне опасен.
ИСТОЧНИК KP.RU