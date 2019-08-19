2019-08-19T14:39:01+03:00
Происшествия

В Минусинске пропал мужчина, подозреваемый в надругательстве над мальчиком

Александра Елизарьева разыскивают по подозрению в насильственных действиях сексуального характера
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Александр Елизарьев Фото: СУ СКР по Красноярскому краюАлександр Елизарьев Фото: СУ СКР по Красноярскому краю
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Краевой СК объявил в федеральный розыск 36-летнего жителя Минусинска Александра Елизарьева. Мужчина подозревается в страшном преступлении. В одном из городских дворов он, как считает следствие, надругался над несовершеннолетним мальчиком. Как сообщили в пресс-службе краевого СК, в отношении Елизарьева возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего).

- После совершения преступления он скрылся со своего постоянного места жительства, - пояснили в ГСУ СКР по Красноярскому краю - В настоящее время Елизарьев находится в федеральном розыске, его местонахождение неизвестно.

Если вы видели этого мужчину, знакомы с ним или знаете, где он может находиться, куда отправился, пожалуйста, позвоните следователям, тел.: 8(391)322-46-05, 8(391)325-74-01, 8(391)227-06-45, 8(391) -325-00-08.

Александр Елизарьев может быть крайне опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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